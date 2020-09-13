Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Manavgat istikametine dönen Hüseyin Asar’ın kullandığı 07 EC 155 plakalı ticari araç, Evrenseki istikametine gitmekte olan Halil Toy’un kullandığı 07 JT 682 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Halil Toy, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Toy’un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından Antalya-Alanya D-400 karayolunda trafik akışı uzun süre turizm yolundan kontrollü olarak sağlandı. Yoldaki araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.