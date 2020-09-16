Halil Sezai'nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı Halil Sezai'nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı Ünlü Şarkıcı Halil Sezai, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövdü. O anlar Güvenlik kamerasına yansıdı. görüntüler ortaya çıktı.