Halil Sezai'nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı Ünlü Şarkıcı Halil Sezai, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövdü. O anlar Güvenlik kamerasına yansıdı. görüntüler ortaya çıktı.
Şarkıcı Halil Sezai ifadeye çağrıldı
16.09.2020 - 17:42 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetten serbest bırakılan Halil Sezai, adliyeye gelerek savcıya ifade verecek.
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732301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732301.aspx
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