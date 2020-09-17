Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Baki (58) idaresindeki 41 HZ 370 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan Ömer U.'nun yönetimindeki 34 ND 2516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Baki çarpışmanın etkisi ile aracın camından dışarı fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Baki, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Baki, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Baki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baki’nin cenazesinin tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez ilçesinde yaşayan ailesine teslim edileceği öğrenileceği öğrenildi. Baki’nin cenazesinin daha sonra Kandıra Karakiraz Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.