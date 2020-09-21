Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.35 sıralarından yerin 7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Can ve mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.