Zonguldak’ın Beycuma Beldesi Karanfil sokakta iş kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada kaplama yapılan binanın iskelesinden düşen inşaat işçi Hüseyin Duman yaralandı. 10 metre yükseklikten düşen Hüseyin Duman’ın yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri nefes almakta zorlanan inşaat işçisine ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İnşaat işçisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü
23.09.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta inşaat işçisi 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : inşaat işçisi,iş kazası,
733908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/733908.aspx
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