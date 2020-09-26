Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev derbiye sayılı günler kala Kadıköy Moda'da yan yana bulunan iki apartman büyük ilgi odağı oldu. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından 'Büyük' lakaplı Fikret Kırcan ile Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Metin Oktay'ın isimleri Moda'da yan yana olan iki apartmana verildi. Derbiye günler kala iki ezeli rakibin futbolcularının isimleri yan yana olan binalara verilmesi vatandaşlar tarafından espriye neden olurken, iki efsane ismi apartmanda yan yana gören vatandaşlar binaların fotoğrafını çekiyorlar.

Kadıköy Moda'da bulunan yan yana iki apartmanın isimleri eski futbolcular Büyük Fikret ile Metin Oktay'ın anısına yaşatıldı. Fenerbahçeli Futbolcu Fikret Kırcan'a ait apartmandaki bir daire yıllar önce Emekli Gazeteci Yalçın Bingöl tarafından alındı. Apartmanın isminin olmadığını fark eden Yalçın Bingöl taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Büyük Fikret'in ismini vermeye karar verdi. Komşularının da onayını alan Bingöl apartmana Büyük Fikret ismini verdi. Bingöl'ün yan komşusu Galatasaray taraftarı Onnik bu durumu fark edince kendi apartmanına Metin Oktay ismini verdi. 2000'li yılların başında iki apartmana verilen efsanevi futbolcularının isimleri mahalle sakinleri tarafından esprilere neden oldu.

Mahalledeki işletmelerden birinde çalışan Ferhat Çevik “ Burada bizim bir avukat abimiz var. Apartmanın ismi yokken komşularının da onayını alıp Büyük Fikret ismini verdi. Kendisi de Fenerbahçeli zaten. Yan taraftaki binada da bir ağabeyimiz var bina kendisine ait. O da fanatik Galatasaraylı. “Madem o Büyük Fikret, burası da Metin Oktay olsun” dedi ve isim hikayeleri böyle başladı. Rekabet böyle başladı. İkisi de çok iyi insanlar, ikisi de çok iyi dostlar. Biz de çok memnunuz apartmanların şekli, yapısı çok güzel. Eski binalar. İsimleri yoktu, böyle oldu. Çok fazla isimsiz apartman var. Çok anlamlı güzel isimler koyulabilir bunlara. İnşallah burası da diğer apartmanlar için örnek teşkil eder. Her şey için hayırlısı olsun, bu hafta maç varmış. İyi olanda kazansın inşallah” ifadelerinde bulundu.