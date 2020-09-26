Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başlatıldı.