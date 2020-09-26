Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,koronavirüs,covid-19,karantina,