Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Kökez Mahallesi'nde bulunan TİGEM'e ait araziye gece saatlerinde kaçak yollarla giren Yusuf Ziya K. (34), Adnan K. (39), Hüseyin D. (47), Veysel E. (42), Mustafa H. (51) ve Hasan Ş. (31) define aramaya başladı.

Arazide delik açmak için kullandığı demir boru hayatına mal oldu

Yusuf Ziya K, kazı sırasında arazide delik açmak için kullandığı demir borunun yukarıya bakan kısmının yüksek gerilim hattındaki kablolara temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı...

Yanındakiler tarafından Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Ziya K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçak kazı yapan diğer 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede 10 metre hortum, su pompası, sondaj matkabına ait kablo, su tankı, 50 santimetre uzunluğunda 5 demir boru, karot makinası ve dedektör ile çok sayıda ekipman ele geçirildi.