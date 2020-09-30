Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte ortaya çıkan hortumlar kentte paniğe neden oldu. Akşam saatlerinden itibaren ortaya çıkan 2 hortum, amatör kameralar tarafından görüntülendi.
Hatay’da yine hortum çıktı
30.09.2020 - 23:49 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Hassa ilçesinden sonra Samandağ’da hortum meydana geldi.
Etiketler : hatay,hortum,
735673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735673.aspx
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