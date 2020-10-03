Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1833 Sokakta gece 23.30 sıralarında 10 kişilik grup, alkol alıp taşkınlık yaptı. Olayı haber yapmak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Denizli muhabiri Fadıl Pişkin, biri sivil diğeri resmî iki2 polis memurunun engellemesiyle karşılaştı. Fadıl Pişkin, kimlik kartını göstererek kendisini tanıttı ama resmî kıyafetli polis memuru, bir eliyle Pişkin’in göğsüne vurup diğer eliyle ise kimlik kartını göstererek “Ben bunu tanımıyorum. Bana Sarı Basın Kartı göster” dedi. Polise yeni mezun olduğunu ve basın kartı için müracaatta bulunacağını ifade eden Pişkin, bileği kelepçelenip telefonuna el koyularak şüphelilerle birlikte gözaltına alındı ve Çınar Karakoluna götürüldü. Üç saat karakol koridorunda işlem yapılmasını bekleyen Pişkin, savcının talimatıyla sanık değil tanık olarak ifade verdikten sonra gece saat 03.00’te salıverildi. Pişkin, “Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hem gösterici muamelesi gördüm hem de alkollü şüphelilerle birlikte hastaneye ve sonra karakola götürüldüm. Bir an karakoldan hiç çıkamayacağımı düşündüm. Hâlâ yaşadığım o anların etkisinden kurtulabilmiş değilim” dedi. Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İHA’yı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.