ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cumartesi gecesi düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi sarsdı. San Joaquin County Şerif Ofisi, Stockton kentinde gerçekleşen saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

“HEDEFLİ BİR SALDIRI OLABİLİR”

Soruşturmayı yürüten dedektifler, saldırının gelişimini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. ABD polisi, “İlk göstergeler bunun hedefli bir olay olabileceğini gösteriyor. Soruşturmacılar tüm olasılıkları araştırıyor” açıklamasında bulundu.

POLİS TANIK ARIYOR

Yetkililer, saldırıya ilişkin görüntü, bilgi veya tanıklığı olan herkese çağrıda bulundu:

“Bu olayla ilgili bilgiye sahip olan herkes derhal San Joaquin County Şerif Ofisi ile iletişime geçmelidir.”

VALİ NEWSOM BİLGİLENDİRİLDİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un ofisi, valinin saldırı hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

