İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, pandemi süresinde yapılan denetimler ve yasaklar sayesinde Bursa'da geçen yıla nazaran kaza oranlarında yüzde 18'lik azalma görüldü. 2019 yılında ölümlü kaza sayısı 9 iken, bu yıl 4 ölümlü kaza meydana geldi. Geçen yıl 2 bin 435 yaralamalı kaza yaşanırken, bu yıl 2 bin 25 kaza meydana geldi. Geçen yıl 6 bin 58 maddi hasarlı kaza meydana gelirken bu yıl 4 bin 957 kaza meydana geldi. Geçen yıl toplamda 8 bin 902 kazada 3 bin 498 kişi yaralanırken 9 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl ise 6 bin 986 kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 776 kişi yaralandı.
Geçen yıla oranla pandemi süresinde alınan tedbir ve yasaklar sonucu kaza oranlarında yüzde 18'lik bir gerileme yaşandı.