Sivas’ta ciddi nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran Osman Karaahmetoğlu’na (87) Covid-19 tanısı konuldu. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve ciğerleri su toplayan Karaahmetoğlu, uygulanan tedavi ve sağlık çalışanlarının desteği ile Covid-19’u yenmeyi başarıp taburcu oldu. Hastaneden kendisini yolcu eden sağlık ekiplerine tebessüm ederek el salladı.
87 yaşında Covid-19’u yendi
06.10.2020 - 23:51 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta 87 yaşındaki Covid-19 hastası, sağlık ekiplerinin desteğiyle dünyaya korku salan virüsü yenmeyi başardı.
Etiketler : covid,sivas,
737075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737075.aspx
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