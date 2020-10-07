Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma yapan Keskin, çocukların Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi edilebileceğini öğrendi. Öğrencilerinin tedavisi için aileyle konuştuğunu ifade eden Keskin “Melek 3. sınıf, Şevval ise 4. sınıfta okuyor. Teneffüs zili çalıyor, işitmiyorlardı. Ders anlatırken anlamıyorlardı. Araştırmalarımla koklear implant diye bir tedavi duydum. Bu arada anne ve baba da işitme engelli, baba aynı zamanda epilepsi hastası. 1 yıl gibi bir süre onları razı etmek için uğraştık” dedi. Ailenin tüm sorumluluğu kendisine verdiğini belirten Mehmet Öğretmen, kaymakamlık ve Millî Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle iki öğrenciyle bunların 4 yaşındaki kardeşi Tayyip’i bizzat Ankara’ya götürerek tedavi ettirdi. Melek ve Tayyip, ameliyattan sonra işitmeye başladı. 9 yaşındaki Şevval’in ise tetkikleri devam ediyor. Çocukların babaanneleri Pakize Öğmen “Köyümüzün öğretmeni kendi aracıyla bizi Ankara’ya götürdü. Şimdi torunlarım duymaya ve konuşmaya başladı. Öğretmenimize minnettarız” diye konuştu.