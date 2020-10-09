Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi'ni karşı karşıya getiren İstiklal Caddesi'ndeki simitçiler olayında yeni gelişme! İBB, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödeyen simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerinin izinlerini iptal etti. Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bir kısmı ise faaliyetlerine devam etti. Gece yarısı harekete geçen zabıtalar, kapatılmayan tezgahlara saat 03.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekipler, konvoy halinde İstiklal Caddesine girerek kilitlerini kırdıkları tezgahları kamyonetlere yükledi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



YILDIZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "25 yıldır Beyoğlu Belediyesi’ni muhatap alan simitçilere ‘Bizi muhatap almaya devam edin’ diyoruz. İBB çok acımasızca hareket etti” demişti.