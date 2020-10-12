Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir aile içerisinde önce tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışmadan sonra kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Olaydan sonra 4 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğuyla birlikte sokağa çıkarak çevresindekilere ‘Polisi arayın gelsin’ diyen şahıs soğukkanlı bir şekilde polisin gelmesini bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.