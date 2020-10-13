Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Orhangazi’de geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tetkiklerde kanser teşhisi konan Emir Çıbık, yaklaşık 1 yılı aşkın süredir sürdürdüğü kanser tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti.

1 yıldır okula gidemiyordu

Orhanbey Ortaokulundan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptıran ancak bir anda rahatsızlandığı için kaydı dondurulan Emir Çıbık, geçen yıldan bu yana Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Emir Çıbık’ın son haftalarda durumunun ağırlaştığı belirlenirken liseli genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Annesi Bahar Çıbık ile birlikte kalan ve geçen yıldan bu yana okula gidemeyen Emir Çıbık’ın henüz 16 yaşında vefat etmesi, anne Bahar Çıbık ve ailesini hüzne boğdu.