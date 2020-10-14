Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Orman Kampı iskelesinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan şahıs, 112 ekiplerince yapılan ilk incelemelerin ardından öldüğü belirlendi. Şahsın üzerinden çıkan kimlikten, 43 yaşındaki Mehmet Barbaros Gökulu olduğu anlaşıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Ankara’dan Sinop’a geldiği ve Orman Kampında konakladığı öğrenilen şahsın görgü tanıklarının ifadesine göre sabah saatlerinde odasında görüldüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sinop sahilinde ceset bulundu
14.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop Orman Kampı sahilinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : sinop,orman kampı,ceset,
738821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738821.aspx
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