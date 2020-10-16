Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü, Burdur Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 10.00'da karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyün demir bariyerle kapatılan giriş ve çıkışları jandarma ekiplerinin kontrolü altına alındı.
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
16.10.2020 - 17:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : Burdur,
739449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739449.aspx
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