Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM’de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin inşası da sürüyor. Opera kulesinde kullanılmak üzere 15 bin adet özel el yapımı seramik siparişi verildi. Siparişleri gelen seramiklerin montajı yapılıyor, opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar da tamamlanıyor. Ana opera salonunun mekanik sahne sistemlerinin siparişlerinin yurt dışından salgın sebebiyle geç geleceği, bu yüzden opera ve ana salonun 2021’in sonunda açılacağı öğrenildi. AKM’nin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.
AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı
17.10.2020 - 02:28 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim'de yapımı devam eden AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandı. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019’da atılan yeni AKM’nin yapımı sürüyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında AKM’de çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına göre yürütülürken 5 bloktan oluşan AKM’nin kaba inşaatı tamamlandı.
Etiketler : AKM,inşaat,
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