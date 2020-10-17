Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM’de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin inşası da sürüyor. Opera kulesinde kullanılmak üzere 15 bin adet özel el yapımı seramik siparişi verildi. Siparişleri gelen seramiklerin montajı yapılıyor, opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar da tamamlanıyor. Ana opera salonunun mekanik sahne sistemlerinin siparişlerinin yurt dışından salgın sebebiyle geç geleceği, bu yüzden opera ve ana salonun 2021’in sonunda açılacağı öğrenildi. AKM’nin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.