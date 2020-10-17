Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de çocukluğundan beri koyun otlatan Donna Jones (41), üç yaşındaki Henna isimli İskoç çoban köpeğindeki yeteneği keşfederek onu satın almak için açık artırmada kıyasıya bir yarışın içine girdi. Diğer katılımcıların da ısrarcı olması sebebiyle fiyat sürekli yükseldi ve Jones, köpeği 20 bin sterlin (205 bin TL) gibi rekor bir fiyata satın aldı. Tam eğitimli İskoç çoban köpekleri normalde üç bin sterline satılıyor.

Köpeğin koyunları otlatırken kendisine çok yardımcı olacağını belirten üç çocuk annesi Jones, “Ben yetenekten anlarım. Verdiğim her peniye değecek” diye konuştu.