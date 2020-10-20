Gülşehir’den geçmekte olan Kızılırmak nehrinde binlerce balık vatandaşlar tarafından ırmak kenarına vurunca görüldü. Kızılırmak nehrine elektrik vererek balıklara katliam yapıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, “Irmağa elektrik vererek bu katliamı yapanlara gerekeni yapacağız. Lütfen sizlerde görürseniz bize ve Jandarmaya bildirin” sözlerini paylaştı.
Kızılırmak’a elektrik verdiler, balıkları öldürdüler
20.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrine elektrik veren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, balıkların ölümüne neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kızılırmak,elektrik,balık ölümleri,
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