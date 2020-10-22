Sabah saatlerinde Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Cesedin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.
Barajda kıyıya vurmuş ceset bulundu
22.10.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da baraj gölünde kıyıya vurmuş bir ceset bulundu. Cesedin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : çorum,çomar barajı,
740849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740849.aspx
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