Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy ilçesine doğru otomobil ile seyir halinde olan 80 yaşındaki Mecit Mutlu, aniden kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevreden kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
28.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tekirdağ,çerkezköy,kalp krizi,
742277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742277.aspx
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