Kaza saat 22.15 sıralarında Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki araç sol şeritte ilerlediği sırada trafik yoğunluğu dolayısıyla frene bastı. Islak zeminde duramayan araç önde ilerleyen A.A. idaresindeki araca çarptı. Yağış nedeniyle oluşan kaygan zeminde meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcadı. Zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi
31.10.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de yağış sonrası oluşan kaygan zeminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırıkkale,zincirleme kaza,
743072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743072.aspx
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