Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerinde giden polis, 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gencin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı otopsi işlemleri öncesi korona virüsle ilgili test yapılmasına karar verdi. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yalçın Cerrah'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.