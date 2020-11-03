Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıç balıkları, üst çenesi kılıç gibi uzun yırtıcı bir balık türüdür. Libya’da Brega sahillerine vuran ölü köpek balığı da bunların ne kadar öldürücü olabileceklerini gösteren delillerden biri. Köpek balığının karnında kılıç balığının 30 santim uzunluğundaki “kılıcı” bulundu. Bölge sakinleri, kılıç balığının üst çenesinin köpek balığının kalbini parçaladığını ve ölümüne yol açtığını söylediler. Köpek balığında kalan parçayı inceleyen bilim adamları, bunun köpek balıkları, balinalar, insanlar ve hatta teknelere saldıran Xiphias gladius türündeki kılıç balığına ait olduğunu ifade ettiler.