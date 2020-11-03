Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, geçen hafta içerisinde, DEAŞ çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri ve istihbaratı edinilen 2 grup tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat ve kararlar doğrultusunda eş zamanlı olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen iki ayrı operasyon neticesinde toplam 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Operasyonlarda Özel Harekat ve TEM timleri de destek verdi. Terör şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca M.B.H.A. 'nın DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.' nin ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi.

Sözde polis olarak görev yapan kadın DEAŞ’lı

Devam eden tahkikat ve dijital incelemeler neticesinde DAEŞ içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarılan 2 erkek ve DAEŞ içerisinde sözde polis olarak silahlı görev yapan 1 kadın şüpheli daha TEM Operasyon timlerince yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 10 terör örgütü şüpheli adli makamlara sevk edildi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı ve 2 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.