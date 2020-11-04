Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mehmet Salih (38) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Hüseyin D, Sinan D. ve Haşim Y. ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.