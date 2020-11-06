Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Ordu'nun çevrelerinde devam eden yağışların, yarın sabah ve öğle saatlerinde, kentin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.