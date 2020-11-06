Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Ordu'nun çevrelerinde devam eden yağışların, yarın sabah ve öğle saatlerinde, kentin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
O ilin için şiddetli yağış uyarısı
06.11.2020 - 20:48 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı kesimlerde şiddetli yağış beklendiği bildirildi.
Etiketler : ordu,sağanak,yağış,
744712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744712.aspx
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