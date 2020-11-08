Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Vedat Ö., idaresindeki motosiklete Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi önünde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü aracıyla beraber hızla olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü Vedat Ö., ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.