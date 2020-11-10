Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde Suriye uyruklu Amir Tütüncü (35) ile Ebu Muhammed ve oğlu Mahmud İdris'in arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Tütüncü, aldığı bıçak darbesiyle göğsünden yaralandı.

Tütüncü, yaralı halde kaçmaya çalıştı. Ebu Muhammed ve oğlu Mahmud İdris ellerindeki bıçak ve taşla bir süre Tütüncü'yü kovaladı. Yaralı Amir Tütüncü, kovalamaca sırasında daha fazla dayanamayarak yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Tütüncü'nün yaşamını yitirdiği belirledi.

Olayın ardından kaçan şüpheli baba ve oğul polis ekipleri tarafından yakalandı.

Evli ve 5 çocuk babası Amir Tütüncü'nün cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kovalamaca anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ellerinde bıçak ve taş bulunan şüphelilerin Amir Tütüncü'yü kovaladığı anlar yer aldı.