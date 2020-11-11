Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de doğuştan sağ eli olmayan Daniel Melville (29), tam bir bilgisayar oyunu Metal Gear Solid tutkunu. Oyundaki Venom Snake karakterini çok seven Melville, kendisine aynı onun gibi bir biyonik kol yaptırdı. Melville'nin şimdi o karakterden bir tek silahı eksik.



Japon oyun devi Konami’nin desteğiyle Open Bionics firmasına yaptırılan biyonik kol, 10 bin sterline (107.000 TL) mal oldu. Melville, bu kol sayesinde cep telefonu, kaşık çatal, kalem tutabiliyor, çim biçme makinesi gibi makineleri kullanabiliyor. Genç İngiliz, “İnanılmaz bir şey. Biyonik kolumla istediğim her şeyi yapabiliyorum. Gerçek hayatta Venom Snake'in kollarına sahip olmak muazzam bir olay” dedi.







