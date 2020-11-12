Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazaryeri İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23 ve 26’ıncı maddeleri gereği Kaymakam Vekili Mehmet Ali İmrak’ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Aşağıçaylı, Batıbelenören ve Katran köylerinde artan korana virüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle Aşağıçaylı, Batıbeleören ve Katran köylerine giriş ve çıkışların bugün 18.00’den başlayarak ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.