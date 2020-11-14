Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Mesut Tarhan (26) çalıştığı binadan düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Tarhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mesut Tarhan'ın cenazesi bugün Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Sayvançatak mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.