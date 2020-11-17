Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.
Yaşanan kazada yaralanan olmazken tesiste maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil dinlenme tesisine girdi
17.11.2020 - 20:52 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil işyerine girdi.
Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,trafik kazası,otomobil,
747128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747128.aspx
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