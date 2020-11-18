Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “19.11.2020 Perşembe günü Kabatepe- Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
18.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,
747305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747305.aspx
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