Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde korona virüs vakalarının artış göstermesinden dolayı Korgun İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar neticesinde köyler, 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Yapılan açıklamada, "Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 23.11.2020 tarih ve 50 nolu kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.ve 72. maddeleri kapsamında 23.11. 2020 tarihinde saat 10.45’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." İfadelerine yer verildi.