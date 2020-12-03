Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptığı konuşmada TYB'nin uzun zamandır edebiyat, sanat ve medeniyete hizmet eden kültür insanlarını ödüllendirdiğini belirterek "Bu sene salgın sebebiyle yazar ve sanatçılarımızın şehirlerine gidip, orada çekimler yaparak dijital ortamda ödül takdiminde bulunduk. Özellikle bu kriz anlarında sanatçı ve yazarların toplumlarına her zamankinden daha fazla ferahlık sunacağına inanıyoruz" dedi.

Öte yandan, Burcu Güven "Âlem-i Misal Rehberi" eseriyle roman, Hüseyin Etil "İsmet Özel ve Partizan Aynı Adamın Öyküsü" kitabıyla edebi tenkit, Nurettin Durman "Haydi Bana Eyvallah" eseriyle hatıra, Gülşen Arslan Akça "Ne Zaman Büyüyeceğim" kitabıyla çocuk yayınları ve Yeni Akit'ten Fatma Gülşen Koçak da basın röportaj dallarında ödül aldı. Ahmet Murat Özel'e TRT-2'deki "Edebiyat Söyleşileri", Adile Kurt Karatepe'ye TRT radyo programı "Yadigâr" ve Murat Pay'a da "Dilsiz" filmiyle sinema dalında ödülleri verildi. Prof. Dr. Mehmet Bayraktar da "üstün hizmet" ödülüne değer bulundu.