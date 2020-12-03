Çınar'a bağlı Ağaçsever ve Beşpınar köylerinde korona virüs vakası görülmesi üzerine köylerin, 10 günlüğüne karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken filyasyon ekipleri köyde vaka taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Diyarbakır'da 2 köy karantinaya alındı
03.12.2020 - 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,koronavirüs,karantina,
750687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750687.aspx
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