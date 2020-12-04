Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın son ayında Bursa'nın İnegöl ilçesi genelinde yoğun sis hakim oldu. Özellikle Alanyurt İnegöl yolu ile Bursa Ankara yolunda oluşan yoğun sis sebebiyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü görüldü. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sis sebebiyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.