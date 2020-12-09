Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen 4 Aralık akşamı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala geldiği taksi durağında 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu söyleyerek eve gitmek istediğini söyledi. Ünal U., şoförlerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde bulunan taksiye binip, uzaklaştı.

İhbar üzerine polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi, terk edilmiş olarak bulunurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi. Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Görüntülerde şüpheliyi belirleyen polisler, marketten çıktıkları sırada Ünal U. ile karşılaşıp gözaltına aldı.

Ünal U.’nun ifadesinde, “10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Taksiyi çalmak gibi bir niyetim yoktu” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından zanlı serbest bırakıldı.