Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Eceler köyünde ikamet eden Songül D., Ümran D., Tuğba D., Hilal D. ve Fatma D., sabah saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden aile bireyleri, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişilik aile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.