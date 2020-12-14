Ankara Valiliğinden soygun girişimi hakkında yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Başkent'te bankaya soygun girişimi
14.12.2020 - 10:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da sabah saatlerinde meydana geldiği öğrenilen banka soygunu girişimi esnasında güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda şahıs kıskıvrak yakalandı. Bu esnada bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,banka soygunu girişimi,
753109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753109.aspx
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