Başkent’te kaçak alkol ve sigara satıcılarına yönelik 14 - 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 48 bin 200 adet boş makaron, 9 bin 803 litre sahte içki, kaçak alkol ve sigara yapımında kullanılan bin 508 muhtelif elektronik eşya, 2 bin 200 adet puro, 539 kg tütün ve 631 paket satılmaya hazır paketlenmiş kaçak sigaraya el konuldu. Olay ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Başkent polisinden sigara ve alkol kaçakçılarına darbe
21.12.2020 - 14:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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