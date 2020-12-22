Pendik Sahilde haber yapmak için görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin uçuş hazırlığı yapan drone'una bir grup kedi yaklaşarak saldırmaya başladı. Patileriyle 'drone' a vuran kedi, pervanelerin dönmesiyle 'drone' u oyuncak zannetti. Meraklı kedinin 'drone' a saldırısı renkli görüntüler oluştu. Drone'u kovalayan kedi izleyenleri gülümsetti.
Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
22.12.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik’te meraklı bir grup kedinin havada uçuş yapmak için hazırlık yapan 'drone' a saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kedi,drone,
754728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754728.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER