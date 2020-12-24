Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde dün gece 21 santimetre olarak gerçekleşen yağışın ardından güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte günlerdir kar yağışı bekleyen çocuklar adeta evlerden dışarıya akın etti. Evlerinin önünde kardan adamlar yapan, kartopu oynayan çocuklara kızaklarıyla dik rampalarda kayan çocukların da eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Çok kar olmamasına rağmen eğlendiklerini kaydeden çocuklar çevrimiçi dersler biter bitmez kendilerini kapıya attıklarını, hatta ders aralarında da kapıya çıkarak karla oynadıklarını belirterek “Kaç gündür bekliyorduk, ancak yağdı” sözleriyle mutluluklarını ifade etti.

Kimi çocuklar plastik kızaklarla kimileri de etrafta buldukları tahta poşetler üzerinde kayarak stres attı.