Bolu’da, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının dondurucu seviyelere gelmesiyle kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan Göleti’nin büyük bölümü buzla kaplandı.
Tatillerini yeşil alanlarda geçirmek isteyen tatilcilerin uğrak yeri olan Sarıalan’a giden vatandaşlar buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıldı.