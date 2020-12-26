Yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antalya, Denizli ve Konya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Burdur'da korkutan deprem
26.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre Burdur'un Ağlasun ilçesinde saat 01.35'te 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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