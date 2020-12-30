Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kaçak-sahte alkol uygulaması kapsamında merkez ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda 2 bin 102,5 litre kaçak ve sahte alkol ile 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 47 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden K.M. ve M.M. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.K. ile A.Ç. ise gözaltına alındı.